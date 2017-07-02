Гобозов поссорился с Бузовой в эфире телешоу «Дом-2»

Во время одного из последних эфиров скандального телешоу «Дом-2» произошел конфликт между ведущей Ольгой Бузовой и одним из участников, который уже покидал его, но вернулся обратно, Александром Гобозовым.

В сети обсуждают грубый поступок Александра Гобозова, который прямо в эфире телестройки «Дом-2» заявил ведущей Ольге Бузовой, что ему плевать на ее мнение. Та попыталась не разжигать конфликт, однако он все же произошел.

Известно, что Александр Гобозов занимает на шоу довольно нестабильную позицию. Сам он говорит, что участвует не ради денег, а чтобы найти свою любовь. К слову сказать, в первый раз он ушел с передачи вместе с возлюбленной Ольгой Сокол, однако их отношения не продолжились. После этого он снова вернулся на проект и завел серьезные отношения с участницей Алианой Устиненко. Вскоре они вместе ушли и зарегистрировали брак. Сейчас у них есть общий ребенок, однако они находятся в разводе.

Между тем, Гобозов не оставляет надежды, что встретит свою судьбу. Сейчас он считает, что это Екатерина Зиновьева, также участница «Дом-2». Во время последнего эфира он рассказал об этом, на что Бузова отреагировала отрицательно и сказала, что не отпустит «свою Катю». Тогда и произошел конфликт, в ходе которого Александр Гобозов сказал, что ему плевать на мнение ведущей.