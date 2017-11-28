Роман Гриценко вызвал на дуэль Батрутдинова за Бузову

Участник телешоу "Дом-2" Роман Гриценко вызвал на поединок Тимура Батрутдинова, который тесно дружит с Ольгой Бузовой. Роман отметил неприятным для него факт, что Ольга несколько дней провела на отдыхе в Таиланде в компании Тимура.

Он не верит, что между ними мог закрутится роман, и он готов бороться за "свою женщину" и даже вызывает комика Тимура на кулачный поединок.

"Если он мужчина, то примет вызов. Я все сказал", - прокомментировал Гриценко. На данный момент не сама Ольга не Тимур никак не комментируют заявление Гриценко. Телезрители посчитали, что Гриценко уже не знает как пропиариться с помощью телеведущей. "Где ты и где она", "Сил хватит", "Куда Гриценко до Батрутдинова" - прокомментировали поклонники.

Но судя по спортивной фигуре Романа, у него есть все шансы победить противника уже в первом раунде. Возможно и Батрутдинов владеет какими-нибудь секретными навыками единоборств, если до сих пор улыбается после такого заявления.