Стриптизер Тарзан раскритиковал новые санкции, сидя на унитазе

Известный российский стриптизер Тарзан решил в комической форме покритиковать грядущие новые американские санкции. И сделал это мужчина прямо сидя на унитазе. Видеоролик можно посмотреть в личном профиле Тарзана в Instagram.

Сергей Глушко, сценическое имя Тарзан, записал неоднозначное видео, которое опубликовал в популярной сети Instagram. На видео муж Наташи Королевой сидит на унитазе и читает новые санции, после чего подтирается ими и смывает в унитаз. По видео Глушко написал: «Всем добра и мира!».

Пользователи сети не оценили юмора Тарзана и посчитали видео достаточно пошлым и неприличным, чтобы его публиковать на публику в Сети. Тем более, фанаты отметили, что в 47 лет мужчине не стоит так выражать свои мысли.