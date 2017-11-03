Netfix продолжит снимать сериал «Карточный домик» после увольнения Спейси

Компания Netfix заявила о возобновлении съемок сериала «Карточный домик». Это решение было непростым после увольнения главного актера проекта Кевина Спейси.

Поклонники известного сериала «Карточный домик» от компании Netfix вскоре смогут насладиться новым сезоном. После увольнения актера Кевина Спейси из-за обвинения последнего в сексуальных домогательствах судьба сериала оставалась неизвестной, однако недавно появились сведения, что «Карточный домик» все-таки появится на экранах.

Создатели проекта сообщают, что зрители по-прежнему смогут наблюдать актрису Робин Райт, игравшую супругу Спейси, а кроме того актерский состав сериала пополнят Дайан Лэйн и Грей Киннер.

На данный момент дата выхода нового сезона сериала неизвестна, однако состоять «Карточный домик» будет из 8 серий вместо 13.