14 лет назад рэпер Тупак с тремя друзьями изнасиловал 19-летнюю американку

Американка Аайана Джексон заявила, что в 1993 году ныне покойный репер Тупак Шакур изнасиловал её вместе с тремя друзьями. О надругательстве над 19-летней девушкой 14-летней давности написало издание Daily Mail.

Предполагаемая жертва сообщает, что познакомилась с исполнителем в Нью-Йорке, отдыхая в ночном клубе. После флирта Тупак сделал ей прямолинейное предложение вступить в половой акт, однако девушка отказалась.

Через несколько дней знаменитость предложил встретиться ещё раз в уединенной обстановке. За Аайаной Джексон прибыл заказанный звездой автомобиль, который доставил её в гостиницу. В номере гостья начала делать Тупаку Шакуру массаж, однако вскоре в спальню вошли три человека. Музыкант не позволил Аайане Джексон увидеть лица визитеров и заявил, что намерен разделить её с друзьями. Четыре мужчины порвали на ней платье и силой принудили к сексу.

Известно, что вскоре суд США признал вину Тупака Шакура и назначил ему срок в 4 года, из которых осужденный провел в месте лишения свободы лишь 9 месяцев. После выхода из тюрьмы музыкальная звезда до самой своей смерти отрицал причастность к преступлению.