Ольга Бузова прокомментировала венчание бывшего мужа

Ведущая теле-шоу "Дом-2" Ольга Бузова не смогла оставить без внимания венчания своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Она выразила свое мнение, касательно этого события.

Сейчас свадьба Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко обсуждается повсюду. Фанаты пары поздравляют их с радостным событием и желают им счастью, достатка и побольше детей. Но не всем этот праздник пришел по душам.

Как выяснилось, Ольга Бузова до сих пор не смирилась, что бывший бросил ее ради Костенко. Звезда высказалась на этот счет. Она ответила на комментарий своей подруге Томатин Саркисян, которая написала, что "ржет". Ольга Бузова ответила той, что над ними ржет вся страна и даже друзья пары.

Поклонники Бузовой стали закидывать ее комментариями с поддержкой и писать, что она в сто раз лучше, чем новая избранница Тарасова. Также они отметили, что футболист до сих пор не безразличен певице, если она реагирует на свадьбу. Ранее поклонники обсуждали в Сети новые отношения Ольги Бузовой.