Адвокат Джигарханяна посоветовал его бывшей жене не участвовать в ток-шоу

Адвокат Армена Джигарханяна посоветовал бывшей супруге народного артиста СССР Виталине Цымбалюк не посещать различные ток-шоу. Об этом Евгений Парфенов заявил сразу после того, как суд утвердил развод пары.

Стало известно, что сегодня прошло заседание суда, на котором пару официально развели. Адвокат также отметил, что Джигарханян не хочет мириться с бывшей женой, а тем более встречаться. Сам актер заметил, что его расстраивает, что СМИ слишком часто лезут в его личные дела.

Парфенов призвал Цымбалюк не ходить то ток-шоу и не просвещать всю страну о подробностях развода, поскольку артиста расстраивает тот факт, что люди слишком много знают о его делах. Две недели назад экс-супруга подала на апелляцию дела о разводе, а также рассказала, что актер говорил, что она должна принимать психотропные и следить за ним.