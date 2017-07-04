Наталья Штурм запретила создателям "На самом деле" использовать видео с ней

Знаменитая певица Наталья Штурм публично огласила запрет создателям шоу "На самом деле" использовать в выпуске видео с её участием. Такая запись появилась на её странице в Instagram.

В своей публикации Наталья Штурм "официально заявила", что запрещает организаторам съемок программы, телеведущим которой является Дмитрий Шепелев, размещать в эфире фрагменты, на которых испольнительница запечатлена во время теста на "детекторе лжи". Нарушение этого запрета артистка будет расценивать, как вторжение в личную жизнь.

Наталья Штурм пожаловалась, что её "кинули". Она утверждает, что редакторы пригласили её на съёмки выпуска, посвященного алкоголизму Евгения Осина. Наталья Штурм согласилась и много времени провела в процессе подготовки к выходу на камеры, даже купила платье. Звезда настроилась, что сможет пообщаться с семьей Евгения Осина и наладить с ним отношения. Однако вскоре после приезда руководство шоу объявило ей, что процесс подошел к концу.