Анджелина Джоли была замечена со своими детьми в Париже

Анджелина Джоли отвезла своих шестерых детей в Париж и провела для них экскурсию. Звезда показала им прекрасные места города и ребята остались довольны.

Как известно, актриса приехала в город, чтобы решить накопившиеся дела и заодно показать своим детям город, чтобы совместить все сразу. От экскурсии, которую ребятам устроила мама, они остались в восторге.

В соцсети появились снимки прогулки, и их уже комментируют множество поклонников. Артистку засыпали комплиментами и похвалили, как мать. Многие отметили, что Джоли выглдит потрясающе. Также пользователи Сети заметили, что дети выглядят счастливыми.

Парижцы были в восторге от появления звезды в их городе, однако приблизиться к ней никому не удалось, так как их с детьми сопровождала охрана. Под их наблюдением был полный порядок и как поклонники бы ни старались, никто не смог пробиться к Джоли.