Панин признал «Бригаду» социально опасным фильмом

Алексей Панин назвал «Бригаду» и еще ряд российских сериалов опасными для благополучного развития общества. По словам актера, они провоцируют у населения гомофобные настроения.

Скандально известный артист Алексей Панин во время своего интервью произнес настоящую крамолу и заявил, что сериал «Бригада» испортил постсоветское общество, провоцируя молодых людей подражать главным героям.

Кроме того, под раздачу попали фильмы «Бумер» и «Жмурки». Их Панин тоже обвинил в деградации россиян. Актер отмечает, что неокрепшая психика молодежи впитала настроения в картинах, и оттого в России сейчас повсеместно наблюдается гомофобия и криминальные нравы.

Однако, несмотря на критику, Панин не отрицает, что эти фильмы сняты талантливыми режиссерами, однако это не снимает с них ответственности.