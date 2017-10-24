Быстряков рассказал о самочувствии своего друга Армена Джигарханяна

Владимир Быстряков рассказал СМИ о самочувствии своего друга и коллеги Армена Джигарханяна. Он объявил, что артиста поместили в московскую клинику.

По словам Владимира Быстрякова, Армен Джигарханян накануне лег под наблюдение врачей с подозрением на пневмонию. Пациент едва разговаривать - с таким состоянием товарищ никогда не сталкивался за все годы их дружбы. Владимир Быстряков подчеркнул, что слухи об ухудшении после увиденной Арменом Джигарханяном телепередачи с участием экс-супруги Виталины Цимбалюк-Романовской неправдивы.

Сведения о госпитализации подтвердили представители театра, гда заболевший народный артист СССР работает. Коллеги отметили, что Армен Джигарханян продолжает лечение от вирусного заболевания, которое прервал около недели назад.