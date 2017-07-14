Хвойный лес и мята: Поклонники назвали запах для образа Ольги Серябкиной

Участница популярного коллектива SEREBRO Ольга Серябкина выставила снимок с отдыха, поинтересовавшись, какой у него может быть запах. Большинство поклонников отметили, что им кажется звучание там ноток хвои и мяты.

«Если представить, что у фото есть запах, какой должен быть у этого фото? Представьте... И, если среди вас есть парфманьяки, то напишите его ноты», - попросила Ольга Серябкина. Поклонники тут же стали предлагать различные варианты, среди которых больше всего предположений было именно относительно хвои и мяты.

Некоторые также отмечали, что им снимок представляется с запахом яблока, лайма, киви, улуна, зелёного чая или даже мяса на мангале. Поклонники подчеркнули, что Ольга Серябкина выглядит в этом образе очень красиво и сексуально. По их словам, это картина «счастливой женщины», как сообщает «Версия Инфо».