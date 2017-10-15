Армена Джигарханяна доставили в больницу без сознания

Отечественный актер Армен Джигарханян попал в больницу после того, как посмотрел выпуск одной из телепередач со своей экс-супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Известно, что у него случился сердечный приступ.

СМИ сообщают о проблемах со здоровьем, из-за которых известный актер театра и кино, режиссер и театральный педагог Армен Джигарханян попал в больницу. Во время госпитализации он находился без сознания. Об этом стало известно накануне, его привезли в одну из клиник Москвы. Согласно комментариям персонала учреждения, у пожилого актера случился сердечный приступ.

Люди из окружения Джигарханяна сообщили, что тот смотрел выпуск одной из телепередач, где присутствовала его бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская, и после этого ему стало плохо. Когда приехали медики, они диагностировали сердечный приступ.