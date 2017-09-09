Беременная Кирстен Данст снялась в рекламе знаменитого бренда

Всемирно популярная артистка Кирстен Данст до последнего не признавалась о том, что находиться в интересном положении.Но вот в социальные сети опубликованы фотоснимки с новой коллекции всемирно известного бренда Rodarte, лицом которого и стала беременная Кирстен.

По фотоснимкам можно понять, что актриса находиться на последних сроках своей беременности, и совсем скоро в ее семье будет пополнение. На фотографии обворожительная актриса запечатлена на фоне цветов и живописного пейзажа. Для Кирстен фотографы придумали два образа, один из них - это красное платье с кружевом и модном пальто оверсайз с большим широким бантом спереди.

Стало известно,что с 2012 года звезда состояла в отношениях с Гарретом Хедлундом, однако в конце апреля в позапрошлом году актриса порвала с молодым человеком. Но всего спустя пару месяцев звезда закрутила роман с Джесси Племонса, с которым познакомилась на съемках телесериала«Фарго». Ранее стало известно, о помолвке Кирстен Данст.