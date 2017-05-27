У Сардарова из «Дневника хача» появилась девушка с натуральной грудью

Известный видеоблогер Амиран Сардаров, который является создателем канала «Дневник хача», показал свою новую девушку, модель Владу Юркову, и уточнил, что состоит с ней в серьезных отношениях. Это первая девушка блогера, у которой натуральная грудь.

В сети обсуждают новость, которая связана с именем известного видеоблогера Амирана Сардарова. Но своем Youtube-канале «Дневник хача» он показывает роскошную жизнь, которую ведет. Часто в его роликах мелькают лица красивых девушек, известных людей, также он показывает дорогие машины и алкоголь. Вся эта атмосфера навеивает представление, будто блогер не собирается заводить серьезные отношения и сам относит себя к числу ветреных. Тем не менее, стало известно, что у Сардарова новая пассия, и на этот раз он утверждает, что все серьезно.

Его девушка – это состоявшаяся модель, которая уже долгое время проживала в Лос-Анджелесе, но ради возлюбленного переехала в Москву. Сейчас они живут вместе в доме видеоблогера, как пара они уже присутствовали вместе на свадьбе известного футболиста Дмитрия Тарасова и его теперешней супруги, модели Анастасии Костенко. Поклонники Амирана Сардарова пишут под его общими фотографиями с Юрковой, что девушка им нравится. Большая часть из них обратила внимание на то, что она является обладательницей натуральной груди и этим отличается от всех бывших девушек своего возлюбленного.