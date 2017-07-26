Блогер Николай Соболев похвастался снимком с обручальным кольцом

Популярный видеоблогер шокировал своих фанаток фотоснимком кольца с большим бриллиантом на своем аккаунте в социальной сети Instagram. Фотоснимок Николай опубликовал на своей странице во вторник, 30 января этого года.

Он радостно сообщил, что наконец-то определился с выбором заветного кольца для своей возлюбленной. В это время его любимая также зря время терять не стала. Невестой известного видеоблогера стала фотомодель Полина Чистякова.

Она сразу стала публиковать массу фотоснимков в свадебном платье. Так, что в городе Санкт-Петербург стало меньше еще на одного известного и богатого холостяка. Однако многомиллионная "армия" фанаток блогера печально вздохнула, что потеряли такую возможность. Смирившейся девушки неохотно поздравляют с будущим свадебным торжеством Соболева. Но некоторые отказываются в это верить и заявляют, что это пиар. Ранее стало известно, что Николай Соболев стал «капитаном» в наборе стикеров «ВКонтакте».