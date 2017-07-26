Продюсер "Бригады" прокомментировал высказывание Майкова о вреде сериала

31 января Александр Акопов, продюсер популярного проекта "Бригада", прокомментировал высказывание актера Павла Майкова о вреде, который телесериал несет для общества России. Свою позицию он выразил во время интервью.

Ранее "Версия" публиковала отзывы Павла Майкова, исполнившего роль одного из бандитов 90-х Виктора "Пчёлы" Пчёлкина. Знаменитость заявил, что считает "Бригаду" преступлением против граждан России из-за ценностей, которые пропагандировал сериал. По его мнению, эпизоды криминальной жизни толкнули многих парней к становлению преступниками.

В ответ на эти слова Александр Акопов сообщил, что этой теме исследователи посвятили немало работ, по итогам которых выяснилось, что за рост уровня преступности отвечают совершенно другие факторы. По мнению продюсера, сцены нелегкой судьбы бандитов могут даже выработать у молодёжи отвращение к подобного рода деятельности. В качестве примера Александр Акопов напомнил, что сам Виктор Пчёлкин трагически погиб в финальной части сюжета.