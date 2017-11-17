Сын Малахова получил свои первые документы

Знаменитый телеведущий Андрей Малахов рассказал, что его сын Александр стал полноправным членом российского общества и уже получил свой первый пакет документов. Отмечается, что документы сына Малахову лично вручил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как рассказал Малахов, теперь его двухмесячный сын Александр является полноправным членом общества, ведь у него уже появились первые документы. Телеведущий рассказал, что они получали документ в новом центре госуслуг, который находится в "Афимолл Сити". Вручить документы сыну Малахова лично решил мэр Москвы, который заодно оценил нового центра госуслуг. На сегодняшний день у мальчика имеется регистрация по месту жительства, заграничный паспорт, полис медстрахования и даже документ регистрации в детский сад.

Напомним, что 16 ноября 2017 года Наталья Шкулева родила Андрею Малахову сына. Тогда молодые родители устроили голосование на тему выбора имени для ребенка и телезрители выбрали имя Александр.