Кожевникова разоблачила миф о своем быстром похудении

Актриса Мария Кожевникова разоблачила маркетологов, которые использовали ее фото для продвижения своей продукции по быстрому похудению. В Instagram она опубликовала пример того, как действуют злоумышленники.

В последнее время в сети набирает популярность реклама различных средств для быстрого похудения. Для того, чтобы они пользовались большим спросом, маркетологи публикую записи с лицами известных личностей, и рассказывают истории «экстремального похудения» от их лица. В такую ситуация попала известная актриса Мария Кожевникова. Она заметила, что в социальных сетях гуляют посты, где смонтированы две ее фотографии: до родов и после. В комментариях к таким записям традиционно указано, что после родов Кожевникова якобы искала способ скинуть лишние килограммы, которые накопились за девять месяцев, однако у нее никак не получалось. Тогда она, согласно многочисленным историям, открыла для себя новый «никому не известный, но очень действующий» препарат, который помог ей добиться своей цели вернуться к былой форме.

Актриса рассказала о подобных случаях, когда ее лицо незаконно использовали для продвижения своих товаров, и отметила, что никогда не заключала контрактов на подобные виды реклам. По ее словам, к быстрому похудению могут привести различные химические препараты, однако они наносят колоссальный вред здоровью, поэтому она никогда не станет советовать их своим поклонникам. В заключении Мария Кожевникова посоветовала им пить больше воды и заниматься спортом, чтобы похудеть и выглядеть привлекательно.