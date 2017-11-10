В суде официально развели Армена Джигарханяна и Виталину Цымбалюк-Романовскую

В Кунцевском суде Москвы в среду признали законным развод артиста Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, которая до этого хотела обжаловать расторжение их брака. В Кунцевском суде оставили апелляционную жалобу без изменения.

Теперь развод вступил в свою законную силу. - прокомментировала адвокат Виталины Лариса Широкова. Со слов адвоката, Виталина лично находилась на рассмотрении своей жалобы, которое прошло в закрытом режиме.

Она отметила, что Цымбалюк-Романовская намерена обжаловать судебное решение в кассационном порядке. В ноябре прошлого года в суде был расторгнут брак между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской.

До этого городские следователи заметили вмешательство в личную жизнь народного актера после того как была найдена в его личном кабинете в театре подслушивающая аппаратура. Экс-супруге артиста предъявили обвинения в нарушении тайны личной жизни. Ранее стало известно, что СМИ сообщили о продлении лечения Армена Джигарханяна.