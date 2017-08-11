Макияж и синтол: Мэрилин Монро уже не та

Житель Тулона, Франция, заплатил 5 тысяч фунтов, чтобы ему укололи ботокс для схожести с легендарной голливудской актрисой Мэрилин Монро. Индивидуум, который зарабатывает на жизнь в качестве официанта, получил прозвище «пластичный парень». Он постоянно тратит всё на процедуры, чтобы у него были именно такие особые губы. Однако этого даже мало.

В Instagram у молодого человека снимки, которые обработаны фильтрами, а также он часто подкрашивает губы. Всё для того, чтобы они казались больше. Житель Франции в социальных сетях восхищается светской львицей Джослин Вильденштейн, у которой было нездоровое пристрастие к пластике. Эксперты отмечают, что ботокс, как и другие подобные препараты, при злоупотреблении не приведёт ни к чему хорошему. Пластическая красота в целом ныне достаточно популярна.

В социальных сетях поклонники высказывают своим кумирам презрение, когда те увеличивают губы или бюст, однако если параметры не соответствуют, то и сами советуют «лечь под нож». Красивая пластика привлекает много внимания, и пусть люди знают, что она не натуральна, однако это бывает методом и чтобы прославиться.

Достаточно вспомнить жителя Пятигорска Кирилла Терёшина. Его «руки-базуки», перекачанные синтолом, у всех на слуху. Молодой человек активно зарабатывает себе на жизнь рекламной деятельностью, поскольку привлекает внимание, а также переменно шокирует общественность тем, что вскоре продолжит себе "накачивать" тело. Он не реагирует на предупреждения, что синтол опасен для здоровья. Известно, что у Терёшина поднималась температура, были определённые внешние проявления, однако слава интернет-знаменитости, очевидно, дороже. Каким будет исход, если житель Пятигорска не остановится, понятно всем.

Многие эксперты в настоящее время стараются уверить в необходимости красоты естественной. Некоторые селебрити снимаются, показывая прямо недостатки фигуры и говоря, что это нормально. На слуху истории о жертвах анорексии и людях, сильно себе всё «перетянувших» пластикой. Однако подобные трагедии не отвращают от желания некоторым образом поменяться.

Психологи отмечают, что в этом есть намерение прятаться от самих себя, предпочитая особую маску, пусть она выходит и не настолько идеальной. Люди постепенно всё меньше верят в успех, который они достигают, оставаясь самими собой. Яркость настраивает на особый лад и помогает, однако специалисты предупреждают – никогда нельзя с этим перебарщивать, пока не стало совсем поздно.