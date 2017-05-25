В Москву прилетел «самый красивый преступник» для съемок в клипе Бузовой

В Москву из США прилетел «самый красивый преступник», чтобы сняться в новом клипе российской певицы Ольги Бузовой. Джереми Микса стали называть так после того, как его фото после очередного преступления в 2014 году опубликовали на страничке полиции города Стоктон в Facebook.

Отечественные СМИ не умолкают о том, что в Москву прилетел Джереми Микс, известный многим как «самый красивый преступник» в мире, и пригласила его сюда скандально известная телебрюнетка Ольга Бузова. Она готовится к съемкам своего нового клипа, в котором, вероятно, примет участие Микс. В сети уже появились видео, на которых запечатлено, как неизвестный мужчина встречает его в одном из столичных аэропортов.

Примечательно, что его прозвище – это не просто псевдоним. Оно раскрывает правду о его криминальном прошлом. Многие узнали о Джереми Миксе еще в 2014 году, когда его на осудили на несколько лет за незаконное ношение оружия. Его фото опубликовали в Facebook, и после этого началась его популярность. Многие отмечали его внешнюю привлекательность, а модельные агентства уже готовили контракты, чтобы заключить их с ним по его выходу из места заключения.

Когда его отпустили на свободу, он начал карьеру модели и сейчас зарабатывает на этом большие деньги. Ходят слухи, что теперь у него прекрасные отношения со многими из голливудских звезд, а также с другими крупными предпринимателями, фотографами и дизайнерами. Поэтому остается только догадываться, как Бузова заманила его в Россию.