"Люба" из "Интернов" выложила фотоснимок без макияжа

Популярная русская артистка Светлана Пермякова, которая прославилась благодаря роли в сериале "Интерны" опубликовала в своем аккаунте в социальных сетях на страничке Instagram фотоснимок, на котором предстала абсолютно без косметики.

На фото зимнего театра в Сочи. В публикации телезвезда поздоровалась с городом Сочи и его горожанами, она поделилась, что наслаждается морским воздухом и скоро начнет подготовку к спектаклю, который необходимо еще отыграть.

Сама актриса призналась, что не любит ленивые выходные и когда у нее появляется свободное время она всегда старается себя чем-то занять, каким-либо делом. Артистка пожелала подписчикам хорошей и удачной недели.

На фотоснимке Пермякова позирует на фоне моря без макияжа. Поклонники восхищались Светланой, заявив, что им уже надоели искусственные знаменитости, которые постоянно хвастаются своими ненастоящими образами. Ранее стало известно, что 45-летняя Пермякова шокировала публику эротическим снимком и рассказом о жизни.