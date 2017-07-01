Перис Хилтон стала плагиатить Ким Кардашьян

Неожиданностью для всех стал фотоснимок опубликованный Пэрис Хилтон, в котором она она предстала в полностью скопированном образе Ким Кардашьян. Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян видимо решили не много запутать фанатов.

Пэрис опубликовала на своем аккаунте в социальных сетях Instagram фотографию на которой предстала Пэрис Кардашьян. Да именно так, получается симбиоз двух светских львиц . Фанатка розового и декоративных собачек примерила на себя образ телезвезды ток-шоу для рекламной компании.

Судя по всему, стартовала продажа новой коллекции Yeezy Season 6, Амбассадором которой теперь кроме Ким стала еще и Пэрис Хилтон. Незадолго до того как опубликовала снимок Хилтон Ким Кардашьян опубликовала в своем аккаунте несколько фотоснимков девушек, которые в образе Ким, и стали ее клонами.

Не исключается, что в новой коллекции Yeezy Season 6 кроме одежды и обуви станут выпускать парик с прической Ким Кардашьян. Фанаты оценили новый образ Пэрис, признавшись, что на кадрах девушка выглядит очень сексуально. Всего за несколько часов фотография собрала больше 137 тысяч лайков и положительных комментариев.