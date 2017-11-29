В YouTube появился трейлер к фантастическому фильму «Немой»

На просторах видеохостинга YouTube появился трейлер к фильму «Немой». Его события описывают картину, которая, по задумке, разворачивается в 2052 году в Берлине. Режиссер картины – Дункан Джонс, который также известен как создатель фантастической саги «Варкрафт».

Зарубежные СМИ сообщают о выпуске трейлера к новому фильму в жанре фэнтези «Немой». Полное видео появилось на официальном канале корпорации Netflix. В прошлом году она приобрела права на картину и поэтому уже сейчас начинает активно ее рекламировать. Известно, что до выхода картины на большие экраны осталось всего 23 дня. Пока что трейлер доступен лишь на английском языке, о дате премьеры в России пока не известно.

В комментариях к видеоролику приложена фраза: «Добро пожаловать в Берлин 2052 года – где мечты становятся правдой и человек приходит в себя». Фильм расскажет историю о любви немого бармена к красивой девушке Надиру, которая по сюжету исчезнет, а он отправится ее искать. Кроме того, его жанр подсказывает, что атмосфера, графика и события, которые будут в нем разворачиваться, придутся по душе многим любителям современной фантастики.