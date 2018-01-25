Людмила Сенчина жалела о постельной сцене с Леонидом Броневым

Больше недели назад скончалась народная артистка Людмила Сенчина. Она прожила 67 лет, однако память о ней до сих пор жива и будет жить еще долго. Один из близких друзей Сенчиной, вспоминая о ней, рассказал, что актриса жалела о постельной сцене с Леонидом Броневым.

Как сообщается, в 1977 году в прокат вышел фильм "Вооружен и очень опасен", в котором по советским меркам была довольно эротическая сцена. В одном из кадров Людмила Сенчина показала грудь, после чего мужчины выстраивались в огромные очереди ради этого единственного момента.

Как когда-то делилась воспоминаниями Сенчина, данный кадр получился совершенно случайно. Ее партнером по съемкам был Леонид Броневой, который только женился, а тут сразу постельная сцена. Сенчина рассказывала, что Броневой сильно смущался и долго не мог понять, что ему следует делать. От волнения он вцепился артистке в плечо и сорвал бретельку, обнажив грудь. Камера это все сняла, а потом на худсовете длительное время решали, оставить в таком виде или нет, все же оставили.

Позднее жены завалили ЦК КПСС письмами с требованием наказать "распутницу". Они писали, что в то время, как в Гондурасе голодают дети, Сенчина соблазняет их мужей и сыновей, а они ей верили. Тогда еще Сенчина подумала, что поступила опрометчиво, потому что для людей она - Золушка.