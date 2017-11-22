Новый игрок "команды Маликовых": Певец показал сына и обновленную семью

Известный исполнитель Дмитрий Маликов в последнее время стал весьма активно вести свою страницу в Сети. Накануне появилась информация о том, что уже звездная пара в лице певца и его супруги снова стали родителями, чему сразу же искренне порадовались поклонники. Певец рассказал, что еще в его жизни изменилось и каких сюрпризов следует ожидать фанатам.

Маликовы поделились в одном из интервью, что их новорожденного сына подарила им суррогатная мать, и этот факт вызвал немало споров среди подписчиков. Как известно из открытых источников, жене Дмитрия Елене уже 54 года, но это не помешало ей осуществить задумку и снова стать молодой мамой, хоть и с помощью посторонней женщины. Дмитрий также безмерно счастлив появлению наследника, и теперь семья артиста увеличилась еще на одного человека. Из хештега на странице исполнителя можно понять, что своего малыша отец назвал в честь себя самого, ведь звучит фраза «С днем рождения, Дима».

В микроблоге звездной супруги был опубликован невероятно трогательный снимок, на котором собралась вся «команда», как назвала свою семью Елена. Старшая дочь Стефания с любовью держала на руках братика, а помолодевшие и счастливые родители на заднем фоне нежно целовали друг друга в губы. Изображение Елена подписала откровенным рассказом о своей непростой судьбе, и оказалось, что только с появлением в жизни тогда еще девушки Лены ее будущего мужа Димы она смогла обрести большую и дружную семью. Родители жены артиста ушли из жизни очень рано.

Дмитрий Маликов также решил пройтись по итогам года, и в своем микроблоге сообщил, что возрождать былую славу через достижения прошлого он не хочет. Несомненно, речь идет о популярности артиста в прошлом. Исполнитель посоветовал тем, кто хочет двигаться вперед, поддерживать его и оставлять свои комментарии, ведь в последнее время певец начал пробовать себя в роли блогера. Дмитрий записал уже несколько интересных видеороликов, многие из которых приобрели юмористический оттенок и выглядели, как пародии на некоторых современных звезд Сети.

Все члены семейства на своих страницах дали поклонникам понять, что счастье в их доме есть, и вместе они могут добиться невероятных успехов. Не так давно Маликов показал себя как истинного патриота, и демонстрация произошла в одном из видео. Певец отметил, что нередко встречает на своем пути желающих уехать "куда-нибудь" из родной страны, и сам он этого не желает. По словам артиста, «где родился, там и пригодился», и уезжать из родного местечка очень рискованно. Отдельно исполнитель подчеркнул, что недвижимости за границей у него нет, и в ближайшем времени такие покупки не планируются.