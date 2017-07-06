У экс-участника "Дом 2" Антона Шоки в тюрьме умер брат

Бывшему участнику телешоу "Дом 2" из Чебоксар сообщили о том, что его брат скончался в тюрьме в Чебоксарах. Такую страшную новость сообщили Антону Шоки, который на данный момент живет в Америке, от друзей погибшего.

В среду, 31 января этого года, сообщили, что в местах лишения свободы умер брат бывшего участника телепрограммы "Дом 2" из Чебоксар.Об этом сообщили местные СМИ.

Антон Шоки прокомментировал, что его брату в суде дали несправедливый срок. Слишком большой, 25 лет лишения свободы. Это слишком подкосило брата. Вероятнее всего из-за этого у него появились проблемы с психикой, и он прибег к суициду. Ранее стало известно, что в последнее время Ильдар находился в местах лишения свободы в поселке Сухо безводном Нижегородской области.

Он был переведен от-туда в другую тюрьму в которой и произошло горе. Ильдара неоднократно судили по разным статьям. Он воспитывался в Шумерлинском детском доме "Елочка" и как старший брат помог Антону переехать в Америку, надеясь, что младший брат наладит там свою жизнь. Ранее стало известно, что уехавший из Чувашии сирота рассказал, кем будет работать в Америке.