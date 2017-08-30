Американская модель Эмбер Роуз впервые появилась на публике после операции по уменьшению груди. Отмечается, что Роуз уменьшила свою шикарную грудь 8-го размера до "четверочки".

Эмбер Роуз уже хвасталась на своей странице в соцсети результатом проведенной операции по уменьшению груди. Тогда она написала, что довольно счастлива тому, что теперь может носить одежду без огромного бюстгальтера. После операции папарацци не удавалось поймать в объектив Роуз, однако недавно она появилась на публике. Модель вышла в свет в простом черном топе и спортивных штанах такого же цвета.

Несмотря на то, что вниманию журналистов она не была особо рада, внешне Роуз выглядела весьма довольной. Сама модель заявила, что решилась на операция по уменьшению груди ради чувства свободы, чтобы стать обычным человеком, спокойно заниматься спортом, бегать, прыгать и не бояться, что в один момент грудь может нанести ей увечья, ударив по лицу во время занятий. Также Роуз отметила, что ощущала регулярные боли в спине, поэтому операция стала ее спасением.