Радиоведущий Шевченко объяснил причины драки со Сванидзе

Радиоведущий Максим Шевченко объяснил причины драки с историком Николаем Сванидзе, которая произошла в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда". Участник потасовки высказал свою позицию во время интервью.

По словам Максима Шевченко, конфликт возник по причине различных подходов оппонентов к трактовке истории ВОВ. Он отметил, что Николай Сванидзе первый перевел дискуссию к рукоприкладству. Во время словесной перепалки тот обозвал Максима Шевченко подонком и заявил, что если бы журналист находился ближе - дал бы ему "по морде".

После таких слов оскорбленный собеседник ответил на провокацию и отметил, что Николай Сванидзе может реализовать свою угрозу, ведь её адресант находится достаточно близко. После этого мужчина встал из-за стола, подошел к Максиму Шевченко, который также поднялся, и дал ему оплеуху. Сам Максим Шевченко отметил, что нанес ответный удар, руководствуясь инстинктами, чем загнал противника в угол.

Ранее на Youtube разместили часть трансляции, где между Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко разгорелись противоречия относительно политики правления Иосифа Сталина.