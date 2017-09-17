Майков из «Бригады» назвал сериал преступлением против России

Отечественный актер Павел Майков, известный многим по роли Пчелы в многосерийном фильме «Бригада», рассказал, что считает его откровенным преступлением против общества России.

Накануне Павел Майков дал небольшое интервью для одного из отечественных изданий. Во время него он вспомнил годы, когда шли съемки культового сериала «Бригада». Это время актер вспоминал с теплотой, а также отметил, что участие в съемках принесло ему большую популярность. Тем не менее, он считает, что сериал негативно повлиял на общество России.

По словам Майкова, это сериал о том, что зло может помочь решить проблемы, однако это не так. По сюжету четыре друга из криминального мира вершили самосуд над своими обидчиками, а их дружбу показали верной и крепкой. Тем не менее, как говорит актер, после выхода фильма на большие экраны, молодое поколение стало восхищаться им и также стремиться стать бандитами. Таким образом, он подвел итог, что сериал стал преступлением против России.