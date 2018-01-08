В США в суде отвергли иск против группы U2

В суде США иск на ирландскую группу, обвинившую в плагиате U2, был отвергнут. Такое решение было принято в Федеральном суде южного округа штата Нью-Йорк.

Роуз заявил, что группа якобы украла 12-секундное соло из его песни Nae Slappin и использовала его в своей песне The Fly, которую создали в 1991 году. Группа опровергла выдвинутые обвинения и указали на то, что их песни абсолютно разные и в них нет никакого сходства. Об этом оповестили зарубежные СМИ.

Судья рассматривающий дело, заявил, что этот фрагмент не настолько значительная часть композиции U2, что бы выдвигать обвинения в плагиате. Кроме того, доказательств о том, что группа умышленно скопировала соло, не было найдено.

U2 - это одна из самых популярных групп в Ирландии. Ее основателем стал Пол Дэвид Хьюстон, более популярный под псевдонимом Боно, и его школьными приятелями в 1977 году. Музыкальный коллектив удостоили 22 премиями "Грэмми" - это больше, чем любой другой группе в мире.