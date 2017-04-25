Харди засветил в соцсетях татуировку с именем Ди Каприо

Популярный актер Том Харди сделал себе татуировку с именем Леонардо Ди Каприо, которая засветилась в социальных сетях. Совместное селфи издание The Daily Mirror заметило на Instagram Эндрю Калистерио.

Фотограф из Сакраменто выложил на своей странице снимок, на котором запечатлен вместе с британской знаменитостью. На правом плече Тома Харди можно разглядеть надпись, которая в переводе с английского значит: "Лео знает всё". Журналисты отмечают, что её можно также заметить на других снимках актера, которые появились в соцсетях за последние дни.

Известно, что такое тату Том Харди два года назад пообещал набить коллеге Леонардо Ди Каприо во время спора относительно картины "Выживший", гда снялись оба актера. Во время интервью для Esquire Том Харди сообщил, что спорил с напарником по съёмочному процессу, что того не номинируют на кинопремию "Оскар" за главную роль. Однако Леонардо Ди Каприо был номинирован и даже забрал статуетку.