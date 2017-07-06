Рэп-исполнитель Мот обнародовал необычное имя для новорожденного первенца

Рэп-исполнитель Мот обнародовал необычное имя для своего новорожденного первенца - Соломон. Такой информацией он поделился с подписчиками Instagram.

Сын Матвея Мельникова и его супруги Марии родился 22 января. Родители сразу сообщили о его рождении в социальных сетях, однако до определенного момента решили умолчать об имени, которое получил младенец.

Тайна раскрылась несколькими днями позже - на минувшей свадьбе пары Дмитрия и Анастасии Тарасовых. В очередном посте музыкант объявил, что назвал малыша Соломоном. Он отметил, что еврейское имя переводится, как "мир и покой".

Недавно выписавшаяся после родов Мария Мельникова появилась на празднике в облегающем вечернем платье, что и запечатлела на камеру для социальной сети. Мот в качестве поздравления для молодоженов выступил с несколькими своими композициями.