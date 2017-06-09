Николь Кидман продемонстрировала скрытый талант поедателя живых червей

Американская актриса Николь Кидман продемонстрировала скрытый талант, попробовав живых червей. Такое умение продемонстрировала для журнала Vanity.

Издание создало на Youtube под названием Театр секретных талантов, для которого знаменитости могут показать на камеру необычные умения и увлечения. Обладательница "Оскара" Николь Кидман продемонстрировала, что может и любит трапезничать насекомыми. Она публично съела несколько гусениц табачного бражника, жареных кузнечиков, высушенных сверчков и в разгар трапещы закусила мучными червями. Артистка отметила, что последние оказались достаточно сочными. Николь Кидман отметила, что на Земле два миллиона человек питается насекомыми. Ранее стало известно, что её коллега по Голливуду.

Анджелина Джоли также любит их поесть. Во время путешествия в Камбоджу на презентацию фильма "Сначала они убили моего отца", кинозвезда поела деликатесных членистоногих и угостила своих детей.