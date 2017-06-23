Ольгу Бузову фанаты раскритиковали за пошлые колготы в сеточку

Самая популярная женщина России Ольга Бузова проинформировала своих фанатов, что совсем скоро стартует её новая коллекция женской одежды, где каждая женщина сможет одеваться как сама артистка. Однако фанаты стали критиковать внешний вид Бузова, а особенно колготы в сеточку.

Ольга Бузова в микроблоге сообщила, что через две недели каждая россиянка может почувствовать себя звездой в одежды от бренда «Olga Buzova Design». Известная телеведущая написала: «Мои принцессы, Вы можете приобретать ваши любимые образы. Черные шорты и блузка - идеально на каждый день».

Однако в комментариях мнения разделились, и подписчики стали писать, что Бузова выглядит как «колхозница» в нелепых колготах в сеточку. Кроме того, пользователей Сети возмутило то, что подобную безвкусицу Ольга приносит в массы.