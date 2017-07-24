Нейросеть актерам в знаменитых фильмах подставляет лицо Николаса Кейджа

The Verge сообщает, что конамда энтузиастов в художественных фильмах подделывает лица актерам на Николаса Кейджа.

Организация Reddit получила популярность, своими навыками, которым научилась у нейросети. Ранее, ее сотрудники в порно-фильмах актрисам "подрисовывали" лица знаменитых артисток, с острыми скандалами в итоге. "Баловством" команда энтузиастов решила продолжить заниматься в художественных фильмах и их жертвой стал Николас Кейдж. В знаменитых кинолентах, в которых он не снимался, фигурирует лицо Кейджа. Сотрудники команды, при помощи нейросети, в понравившейся картине, актеров заменяют на Николаса. Свою работу программисты выполняют с таким качеством, что человеческому глазу не заметить обман.

Кейджа подставили в "Индиана Джонс" вместо актера Харрисона Форда, в фильме "Доктор Ноу" за место Шона Коннери. Ему даже достался образ женщины, Эми Адамс в картине "Бэтмен против Супермена".

Эксперт Алекс Шампандар в 2017 году заявил, что использовать нейросети, как минимум, не этично. Также заинтересованные люди могут использовать это с целью манипуляций и угроз. Он предложил вынести этот вопрос на рассмотрение.