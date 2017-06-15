Галина Юдашкина поделилась сложностями второй беременности

В скором времени дочка Валентина Юдашкина Галина станет мамой во второй раз. Совсем недавно она поделилась со своими поклонниками, что вторая беременность ей далась намного труднее чем первая.

Осенью прошлого года звездная пара Галина Юдашкина и ее муж Петр Максаков узнали счастливую новость - они станут родителями во второй раз. Но на данный момент пара не оглашает пол малыша. Они сказали только одно - ребенка назовут в честь дедушки - либо Валентина, либо Валентин. Так как старшего ребенка назвали в честь дедушки Петра Максакова Анатолием.

Юдашкина перестала скрывать свою беременность в октябре и стала чаще хвастать фотоснимки с круглым животиком. Она признается поклонникам, что вторая беременность ей дается гораздо сложнее чем первая. Но несмотря на трудности, она старается все также вести активный образ жизни пока не хочет уходить в декрет, так как сейчас у нее самочувствие прекрасное.

Она рассказала, что она с супругом хотела второго наследника, что бы разница между ними была вне такая большая и им было весело друг с другом. Вторая беременность началась классически, три месяца токсикоза, второй триместр отличного заряда энергии для работы и новых проектов, и совсем скоро в семье появиться новый член.