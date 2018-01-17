В поддержку Вуди Аллена выступила Дайан Китон

Как ранее сообщали СМИ, на защиту известного режиссера Вуди Аллена, который ранее был обвинен своей падчерицей в изнасиловании, вступился актер Алек Болдуин, а спустя время к нему присоединилась актриса Дайан Китон.

Популярная голливудская киноактриса вступилась в защиту режиссера Вуди Аллена. Она нисколько не верит в достоверность слухов об изнасиловании и сексуальном домогательстве, которые распространяет его приемная дочка. Актриса с уважением относится к Аллену, считая его лучшим другом. Заявив при этом, что никогда не оставит его в сложной ситуации.

Напомним, что после того как в СМИ всплыли данные слухи, большинство актеров стали отказываться от совместной работы с режиссером. Также денежные гонорары, которые они получили за участие в его кинолентах, были перечислены на счета благотворительных фондов.