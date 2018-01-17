За обвиненного в сексуальных домогательствах Вуди Аллена заступилась Дайан Китон. Она снялась в нескольких кинолентах Вуди, и в том числе и в знаменитой "Энни Холл". Лауреат премии Оскар выразила мнение, что как считала Аллена своим другом так и считает, она всегда будет поддерживать его и будет на его стороне.

Свое заявление Дайана решила сопроводить ссылкой на интервью с 1992 года, в видео Аллен опровергал выдвинутые в его сторону обвинения в домогательствах к своей падчерице Дилан Фэрроу.

Известно, что из-за такого обвинения с режиссером отказалось сотрудничать масса известных личностей. И часть актеров перечислила денежные средства, которые получили за съемки в кинолентах Аллена, на различные благотворительные акции. Ранее сообщалось, что новый фильм Вуди Аллена может не выйти из-за скандала.