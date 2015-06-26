Лауреат премии "Оскар" Михаэль Ханике Впервые снимет сериал

У австрийского сценариста и режиссера Михаэля Ханике, в планах съемка, первого в его творчестве, сериала.

Михаэль является обладателем "Оскара" и "Золотой пальмовой ветви" за "Белую ленту". По словам главы компании FremantleMedia’s UFA Fiction, Нико Хофмана, стало понятно, что режиссер производит на него очень хорошее впечатление.

Ханике рассказал, о том что захотел показать миру более длинную и глубокую новеллу: "После десяти телевизионных фильмов и 12 художественных, я захотел снять одну большую историю", поэтому он решил снять именно сериал. Как запланировано, 10-ти-сиерийный кинопродукт получил название "Книга Кельвина".

Действия будут проходить в ближайшем будущем, где компаний молодых ребят сделает незапланированную посадку и встретится и "истинным лицом" родины,они будут повергнуты в шок от увиденного.