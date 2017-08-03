Тарзан предстал полностью голым на фото в Instagram

Певец Сергей Глушко, более известный всем под псевдонимом Тарзан, сегодня опубликовал в своем профиле Instagram ряд фотографий, на которых он предстал перед фанатками полностью голым. Там он по-разному позирует у океана, даже не прикрывая интимные места.

Отечественные СМИ сообщают о свежих фотография в аккаунте Тарзана в Instagram, которыми он переполошил весь интернет. Известно, что на них певец без смущения позирует в чем мать родила. В комментариях под снимками он уточнил, что делала их его супруга, исполнительница Наташа Королева.

Как не пытались фанатки, у них так и не получилось разглядеть, какого же все-таки размера у певца то место, за которое его, скорее всего, больше всего ценит жена. Фотографии были сделаны уже после заката солнца, поэтому не настолько четкие. Тем не менее, на них прекрасно видна изящная фигура Тарзана. Многие из комментаторов назвали его "Апполоном" и "совершенством" и оставили множество отметок "Нравится".