Звезда «Зачарованных» в деталях рассказала, как ее изнасиловал‍ Вайнштейн

Звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн в деталях рассказала о том, как произошло ее изнасилование известным продюсером Харви Вайнштейном. По ее словам, это случилось в 1997 году, когда он заманил ее в номер отеля, чтобы поговорить о ее карьере, а после силой взял ее возле джакузи.

Стало известно о выпуске популярной актрисой Роуз Макгоуэн, знакомой многим по участию в съемках телесериала "Зачарованные", публикации, в которой она рассказала о своей жизни, включая случай своего изнасилования Харви Вайнштейном. Этому неприятному происшествию она уделила достаточно много внимания, в деталях описав его.

По ее словам, она была знакома с продюссером с 23 лет и на тот момент уже имела некоторый опыт работы с ним. Как признается Макгоуэн, она не представляла, что у него есть какие-то недобрые намерения, однако то, что случилось позже, доказало обратное.

Описываемый случай произошел больше двадцати лет назад. Они случайно встретились на фестивале Sundance Film Festival, после которого Вайнштейн пригласил актрису в ресторан. После ресторана он повел ее в номер отеля, отметив, что им еще нужно обсудить "планы на ее карьеру". Именно в том номере произошло изнасилование. О том, что это произошло, Роуз Макгоуэн сообщила еще осенью прошлого года.