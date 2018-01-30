Сексуальная Лопырева затмила невесту Анастасию Костенко на свадьбе

Фотомодель Виктория Лопырева со своим избранником Николаем Басковым пришли на свадебное торжество футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко. Теледива поделилась фотоснимкам с молодоженами в социальной сети Instagram. И фанаты отметили, что Лопырева затмила невесту на свадьбе.

Очень много фактов о свадьбе Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко удивило фанатов. Чтобы снова подогреть любопытство поклонников к прошедшему торжеству Виктория опубликовала в социальные сети фотоснимок с церемонии бракосочетания возлюбленных. Выложенные фотоснимки очень быстро разлетелись в сети и набрали популярность среди поклонников фотомодели.

Очень многие пользователи отметили, что приглашенная гостья затмила своей сексуальностью, саму невесту на свадьбе. Свадьба прошла 29 января 2018 года, в ресторане пятизвездочной гостиницы в Москве. Среди приглашенных оказалось очень много звезд шоу-бизнеса, таких как Бьянка, Светлана Лобода, Мот и многие другие.