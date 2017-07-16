На "Первом канале" озвучили гонорары Шурыгиной и Семенова

Диана Шурыгина и ее насильник Сергей Семенов зарабатывают целые состояния на передаче "Пусть говорят". За каждый выпуск Шурыгина и ее команда получают по миллиону.

Каждый выпуск с этой парой - "запланированная пьеса". Такая информация появилась от интернет-блогера Александра Движкова, он это узнал у 23-летнего участника массовки телешоу Радмира Кузнецова. Радмир поделился, что за каждый выпуск на телешоу "Пусть говорят" Шурыгина и ее вся команда получают по миллиону. А ее мать у них в роли продюсера и пиар-директора. Также и Сергей Семенов рассчитывает приблизительно на такую сумму за эфир. Однако новый супруг Шурыгиной опровергает такую информацию, он рассказал, что заявленная сумма далеко не соответствует реальности.

Он пояснил, что их заманивают на телепередачу пообещав защищать их сторону, однако каждый раз все выходит боком. Он заявил, что никаких миллионов они не зарабатывают их гонорар не составлял больше 150 тысяч рублей, и за все передачи в общей сумме они получили около 500 тысяч рублей.