Иосиф Пригожин рассказал о младенцах появившихся в его семье

Известный продюсер Иосиф Пригожин на протяжении месяца держал интригу по отношению к двум младенцем-двойняшек, которые возникли в его семье внезапно. Наконец глава довольно известной семьи все же решился раскрыть всю правду.

Отметим, что ранее популярная певица Валерия также подогрела слухи, опубликовав на страничке своего блога снимок в лифте и подписав его словами «Отправляемся на прогулку»,- сообщила она. Ее родная дочь от предыдущего брака тоже не осталась в стороне, сделав замечание маме по поводу того, что она не умеет хранить тайны.

Фанаты и корреспонденты сразу же начали перечислять разнообразные версии, вплоть до суррогатного материнства. Отметив, что за совместно прожитые годы пара так и не нажила своих детей.

До самого последнего момента Пригожин заявлял на все вопросы, что он не стал дедушкой, а младенцы – это близнецы, а просто на всего разнояйцовые двойняшки.

Истина на самом деле оказалась очень неожиданной. Как стала известно позже, звездная семейная пара просто на всего разыгрывала журналистов и своих поклонников снимками с детьми своих дальних родственников.