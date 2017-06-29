Актриса из сериала "Кухня" в тайне от всех вышла замуж. На данный момент точная дата свадьбы неизвестна, избранником Елены Подкаминской стал отец ее второго ребенка.

Три года назад телезвезда подала на развод со своим супругом Александром Пляцевым. В браке родилась дочка Полина, которой на тот момент исполнилось пять лет. После развода звезда старается не афишировать свою личную жизнь и оберегает от посторонних глаз. Но весной прошлого года, она так и не смогла утаить от фанатов свою вторую беременность, не назвав имени нового избранника рассказала о романе. Позже надоедливым корреспондентам все же удалось выяснить кто же стал возлюбленным Елены Подкаминской.

Это оказался бизнесмен Денис Гущин. О втором замужестве, Елена никак не комментировала свои матримониальные планы. Стало известно, что актриса вновь решила надеть белое платье и связать себя узами брака. Дата свадьбы не известна, но известно, что радостное событие в жизни Елены произошло некоторое время тому назад. Бракосочетание провели в строгой тайне.