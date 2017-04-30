Ким Кардяшьян опубликовала снимки в нижнем белье и шубе

Популярная звезда Ким Кардашьян опубликовала на просторах глобальной сети новые «обнаженные» фотографии. На снимках Кардашьян позировала в нижнем белье и шубе. Несколько новых снимков, предназначенных для взрослых пользователей, смогли набрать свыше 700 тысяч отметок «нравится» каждое.

Популярная звезда шоу-бизнеса из США поделилась со своими поклонниками рядом новых снимков. Внимание пользователей привлекли несколько снимков опубликованных в Innstagram. На своей страничке звезда показала насколько идеально и привлекательно ее тело. Похваставшись при этом плоским животиком и упругой грудью. Пользователи весьма радостно оценили подобные снимки и не были скупы на лестные комментарии.

Наиболее сильное внимание к себе привлекла фотография, где звезда была одета в теплую шубу и нижнее белье, фанаты радостно оценили данную публикацию.