Украинский трансгендер Борис Апрель шокировал зал "Голоса страны"

В украинском музыкальном шоу "Голос страны" приняла участие певица Зианджа. Во время "слепого прослушивания" к ней повернулись все четверо судей, ее выступление просто взорвало зал.

На украинском шоу "Голос страны" выступил трансгендер, который представился певицей Зианджой. Выступление певицы и проникновенный голос просто порвало зал, а из судей никто не остался равнодушным, все четверо развернули свои кресла. Так, выступление Зианджи понравилось Потапу, Джамале, Тине Кароль и Сергею Бабкину.

После того, как судьи обернулись, у Потапа возникло ощущение, что Зианджу он уже когда-то где-то видел. Певица подтвердила его догадки и сообщила, что около 10 лет назад она была известна публике под именем Борис Апрель, который стал финалистом проекта "Фабрика звезд-2".

В прошлом Борис Апрель довольно успешно выступал, однако вскоре он устал бороться с постоянной критикой и просто пропал, триумфально вернувшись на сцену в образе певицы Зианджи. Потап оценил перевоплощение Бориса Апреля в Зианджу и отметил, что теперь перед ними предстала довольно симпатичная девушка.