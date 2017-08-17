Кейт Уинслет раскаялась в работе на насильников

Звезда «Титаника» Кейт Уинслет на премии London Critics' Circle заявила, что ей стыдно за работу с насильниками, которые домогались к актрисам. По словам Уинслет, она не смогла больше молчать о событиях секс-скандала вокруг домогательств известных мужчин к женщинам.

На церемонии вручения премии London Critics' Circle Кейт Уинслет выступила с заявлением о скандале вокруг секс-домогательств. По словам актрисы, ей было стыдно осознавать, что она снималась и работала с мужчинами, замешанными в насилии над женщинами.

Как утверждает Кейт Уинслет, она с радостью бы вернула время обратно и отказалась работать с теми, кого сейчас рассекретили их жертвы. Актриса долгое время молчала и не комментировала скандал вокруг насилия, но сейчас решилась высказаться.

Многие актрисы и модели стали признаваться в секс-домогательствах, от которых они страдали в разные периоды. Звезды и общественность стали обсуждать все подробности и осуждать тех, кого обвинили в насилии. Ранее уже сообщалось, что звезды появились на «Грэмми» с белыми розами, выражая протест против домогательств.